Эксперт предсказал России «золотую пятилетку» со сверхдоходами 

Мир может ждать постоянная высокая цена на нефть, а Россию — новая «золотая пятилетка» со сверхдоходами. Такой прогноз делают эксперты, пишет «КП».

«Скорость, с которой США проводят денежную эмиссию, превышает среднегодовые темпы как минимум в четыре раза. Это уже вызвало рост биржевых цен на сельхозпродукцию, металлы и нефть — и будет, по всей видимости, поддерживать этот рост дальше. Нефть, как и золото, растет на ожиданиях инфляции, — заявил Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс».

Власти США скоро одобрят еще один пакет финансовой помощи — на 1,9 триллиона долларов. Это приведет к росту стоимости активов, включая нефть. Чем слабее доллар, тем дороже сырье.

Вдобавок цену «черного золота» разгоняет холодная зима. Спрос на топливо резко повысился. В США даже начался энергетический коллапс. В Техасе без электричества остались миллионы людей, с проблемами столкнулась нефтяная промышленность. Это отразилось на добыче.

Многие аналитики считают, что растущая цена на нефть — это не временные факторы, а начало устойчивой, многолетней тенденции. Цены на черное золото надолго останутся высокими. После десяти лет стагнации начинается так называемый «сырьевой суперцикл».

«Мы полагаем, что начался новый цикл роста цен на сырьевые товары, в частности цикл повышения цен на нефть», — говорится в свежем отчете инвестбанка JPMorgan.

Пока их прогнозы скромные — всего 68-70 долларов за баррель к концу года. Затем, в теории, цена должна превысить 100 долларов за баррель. Это означает, что Россию может ждать «золотая пятилетка» и сверхдоходы.