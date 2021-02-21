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Биткоин подешевел на 7% 

Российская Газета и ещё 17 22 часа назад
Криптовалюта биткоин снижается в понедельник 22 февраля в ходе торговой сессии на 7%, свидетельствуют данные платформы CoinDesk.
В 15:45 мск биткоин стоил 53,456 тысячи долларов, что на 6,6% ниже котировок на начало торговой сессии.
Накануне стоимость криптовалюты поднималась выше 58 тысяч долларов, установив очередной исторический рекорд. Ранее фиксировался максимальный курс биткоина в 57 тысяч долларов.
Рост криптовалюты начался в декабре 2020 года. Биткоин преодолел исторический максимум в 20 тысяч долларов, который держался с 2017 года.
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