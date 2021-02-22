Курс евро превысил 90 рублей 

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Евро и доллар начали расти ко Дню защитника Отечества. Так курс европейской валюты превысил 90 рублей. Это произошло впервые с 12 февраля. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 понедельника (мск) рос на 28 копеек — до 74,36 рубля. Курс евро — на 19 копеек, до 90,08 рубля.

На старте торгов курс американской валюты рос на 11 копеек, а евро снижался на 4 копейки.

При этом ненамного вырос в цене майский фьючерс на нефть Brent. Он поднялся на 1,16 процента — до 62,86 доллара за баррель.