Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.20
89.86
90.00
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
65.30
–0.27 Золото
1812.47
–0.02 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.02
1.2168
+0.0048
10.02
1.2120
19.02
11.02

Биткойн снизился более чем на 5% 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Биткойн снизился более чем на 5%
Фото: ТАСС
Биткойн после открытия торгов снижался на 5,13%, достигая отметки в $51,363 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 05:46 мск.
По данным на 05:50 мск, курс биткойна находился на уровне $51,257 тыс. (-5,33%).
21 февраля цена криптовалюты превысила $58 тыс., обновив исторический максимум.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
ТАСС: последние новости
Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 рубля Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 рубля Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение