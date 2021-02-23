Биткойн снизился более чем на 5% 

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Биткойн после открытия торгов снижался на 5,13%, достигая отметки в $51,363 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 05:46 мск.

По данным на 05:50 мск, курс биткойна находился на уровне $51,257 тыс. (-5,33%).

21 февраля цена криптовалюты превысила $58 тыс., обновив исторический максимум.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".