Евро превысил 91 рубль из-за санкционных рисков

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Курс евро вырос на 1,24%, до 91,01 рубля. Курс доллара растет на 1,27% — до 75,02. Таковы данные на 16:27 мск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи.

Эксперты склонны считать, что рубль падает на фоне поступающей информации о новых западных санкциях против высокопоставленных чиновников РФ. Небольшое снижение нацвалюты началось сегодня утром, когда глава МИД ФРГ Хайко Маас поддержал введение индивидуальных санкций.

В частности, так полагает управляющий партнер брокерской компании EXANTE Алексей Кириенко. Однако он подчеркивает, что рубль слегка ослаб, поскольку на бирже сегодня отсутствуют крупные игроки: в России 22 февраля стал перенесенным выходным днем.

Более того, внешний фон благоприятен для рубля, растут цены на нефть. Это означает, что ситуация может исправиться после праздников.

«После праздников рубль может отыграть все снижение или значительную его часть», — сказал Кириенко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в понедельник министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников.