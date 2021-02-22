Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.20
90.31
90.00
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
63.79
+0.44 Золото
1805.36
+0.03 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.2148
+0.0032
09.02
1.2117
18.02
10.02

Рубль упал к евро из-за санкционных рисков 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Евро превысил 91 рубль из-за санкционных рисков
Фото: ТАСС
Курс евро вырос на 1,24%, до 91,01 рубля. Курс доллара растет на 1,27% — до 75,02. Таковы данные на 16:27 мск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи.
Эксперты склонны считать, что рубль падает на фоне поступающей информации о новых западных санкциях против высокопоставленных чиновников РФ. Небольшое снижение нацвалюты началось сегодня утром, когда глава МИД ФРГ Хайко Маас поддержал введение индивидуальных санкций.
В частности, так полагает управляющий партнер брокерской компании EXANTE Алексей Кириенко. Однако он подчеркивает, что рубль слегка ослаб, поскольку на бирже сегодня отсутствуют крупные игроки: в России 22 февраля стал перенесенным выходным днем.
ЕС введет санкции против четырех российских чиновников
Более того, внешний фон благоприятен для рубля, растут цены на нефть. Это означает, что ситуация может исправиться после праздников.

«После праздников рубль может отыграть все снижение или значительную его часть», — сказал Кириенко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в понедельник министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников.
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
Комментарии 4
Рынки , МИД , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение