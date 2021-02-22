Биткоин потерял в цене 8 000 долларов

Стоимость биткоина упала на 16%, ниже отметки в 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цифровая валюта потеряла в цене тысячи долларов в течение нескольких часов после того, как самый богатый человек мира, владелец компании Tesla Илон Маск написал в Твиттере о том, что цена выросла слишком быстро.

В серии твитов Маск написал , что биткоин — это «менее глупая» версия наличных денег, и отметил, что его цена вместе с ценой этереума кажется высокой.

«Письмо с сообщением, что у вас есть золото, — это не то же самое, что иметь золото. Точно так же дела обстоят с криптовалютой. Деньги — это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться до того, что минимизирует и то, и другое», — написал Маск в одном из твитов.

Накануне курс криптовалюты поставил исторический рекорд, добравшись до отметки в 58 640,77 доллара США.

Инвесторов, которые говорят, что биткоин является привлекательной альтернативой золоту и доллару, становится все больше. Однако есть и те, кто считает кибервалюту пузырем. Только в феврале биткоин поднялся более чем на 60%, что вызвало комментарии о чрезмерном росте.

Отметим, что в начале февраля биткоин подскочил на 16% после того, как Илон Маск заявил, что инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту и начнет принимать ее в качестве оплаты.