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Биткоин обвалился на 8 000 долларов 

Майк Габриелян 3 часа назад
Биткоин потерял в цене 8 000 долларов
Фото: Reuters
Стоимость биткоина упала на 16%, ниже отметки в 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цифровая валюта потеряла в цене тысячи долларов в течение нескольких часов после того, как самый богатый человек мира, владелец компании Tesla Илон Маск написал в Твиттере о том, что цена выросла слишком быстро.
Биткоин установил новый рекорд
В серии твитов Маск написал, что биткоин — это «менее глупая» версия наличных денег, и отметил, что его цена вместе с ценой этереума кажется высокой.

«Письмо с сообщением, что у вас есть золото, — это не то же самое, что иметь золото. Точно так же дела обстоят с криптовалютой. Деньги — это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться до того, что минимизирует и то, и другое», — написал Маск в одном из твитов.

Накануне курс криптовалюты поставил исторический рекорд, добравшись до отметки в 58 640,77 доллара США.
Инвесторов, которые говорят, что биткоин является привлекательной альтернативой золоту и доллару, становится все больше. Однако есть и те, кто считает кибервалюту пузырем. Только в феврале биткоин поднялся более чем на 60%, что вызвало комментарии о чрезмерном росте.
Отметим, что в начале февраля биткоин подскочил на 16% после того, как Илон Маск заявил, что инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту и начнет принимать ее в качестве оплаты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что криптовалюта угрожает мировой финансовой системе.
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Рынки , Илон Маск
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