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Цена на золото пробила психологическую отметку в 1800 долларов 

Прайм 4 часа назад
Цена на золото пробила отметку в 1800 долларов
Фото: © РИА Новости. Александр Алпаткин
Стоимость золота активно растет в понедельник вечером и уже превысила психологическую отметку в 1800 долларов за унцию, восстанавливаясь после падения более чем на 2% на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,46%, или на 26 долларов — до 1803,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,79% — до 27,73 доллара за унцию.
На минувшей неделе золото подешевело более чем на 2% на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления курса доллара. Цена на драгметалл обновила минимум с 30 ноября 2020 года в 1766,6 доллара за унцию.
Поддержку золоту в понедельник оказывают опасения ускорения инфляции в свете восстановления мировой экономики и ожиданий по стимулированию экономики США, а также волна общего бегства от риска на мировых рынках.
Курс доллара немного снижается на этом фоне, также поддерживая котировки золота.
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