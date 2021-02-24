Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.70
$
73.88
89.63
89.82
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
64.40
+0.03 Золото
1806.48
+0.02 РТС
1455.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2164
+0.0044
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
Курс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 24 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 31 копейку — до 74,00 рубля.
Курс евро снизился на 40 копеек и составил 89,95 рубля.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Стоимость биткоина впервые превысила $58 тысяч Стоимость биткоина впервые превысила $58 тысяч Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Рынки , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение