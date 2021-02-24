Курс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов

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На открытии торгов в среду, 24 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 31 копейку — до 74,00 рубля.

Курс евро снизился на 40 копеек и составил 89,95 рубля.