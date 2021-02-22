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Доллару предрекли рост выше 80 рублей 

Майк Габриелян 1 час назад
Доллару предрекли рост выше 80 рублей
Фото: ТАСС
Доллар в ближайшие месяцы имеет шансы вырасти выше 80 рублей. Причинами станут выход инвесторов из рисковых активов и рост общемировой инфляции. Так считает аналитик Андрей Верников, пишет «Прайм».

«По доллару техническая цель повышения — 76,5-77 рублей до мая текущего года. Если этот уровень будет пробит, то рубль ослабеет до 80-82 рублей», — сказал он.

Сейчас американская валюта торгуется в районе 74,7 рубля.
Ведущие мировые центробанки пока продолжают мягкую монетарную политику, игнорируя инфляцию. Подобное уже происходило в 60-х годах прошлого века, и завершилось затяжным кризисом 1968-1981 годов. Инфляцию сложно остановить, поэтому растет спрос на защитные активы, включая гособлигации США.
Инвестиционных вложений, считающихся рисковыми, становится все меньше. Это будет приводить к давлению на рубль.

«В сентябре будут выборы в Госдуму, и вероятно, ЦБ не будет поднимать ставку по политическим причинам. В условиях повышенной инфляции это означает, что нерезиденты будут продавать российские облигации и покупать доллар», — считает Верников.

Ранее «Рамблер» сообщал, что рубль упал к евро из-за санкционных рисков.
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Комментарии 1
Рынки , Андрей Верников , Госдума , Центральный банк России
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