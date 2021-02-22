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Набиуллина дала советы начинающим инвесторам 

News.ru и ещё 5 19 часов назад
Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала начинающим инвесторам не вкладывать в акции последние средства, а также не делать ставку на ценные бумаги только одной компании.

У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заёмные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски, — рассказала председатель ЦБ в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Набиуллиной, тест Центробанка на финансовую грамотность смогли пройти чуть более 50% учащихся профильного вуза, что отражает ситуацию в стране в целом.

Проблема такая, что массовый интерес к фондовому рынку без достаточных знаний, по советам знакомых, по рекламе в Интернете. Люди начинают вкладываться в достаточно сложные продукты, — посетовала Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что в январе 2021 года регулятор ввёл временный запрет на инвестиции неквалифицированных инвесторов в сложные финансовые инструменты. Эта мера не касается гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Прежде чем человек покупает более сложные бумаги, он должен пройти тест. Если он не пройдёт тестирование, закон сейчас предполагает, что он сможет купить этот продукт, но на определённую сумму — не больше 100 тысяч рублей, — уточнила Набиуллина.

Ранее несколько советов инвесторам дал предприниматель Олег Тиньков, писал NEWS.ru. В прямом эфире в Clubhouse предприниматель, среди прочего, рассказал, что считает акции компаний Ozon и Tesla убыточными и никогда бы не стал их покупать.
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Рынки , Олег Тиньков , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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