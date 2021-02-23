Банкир спрогнозировал сокращение наличных денег

Использование наличных денег, особенно металлических, будет и далее сокращаться, такой прогноз высказал в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

Притом, что монеты с копеечным номиналом уже практически вышли из оборота, монеты с номиналом в рублях остаются в ходу, и использоваться они будут еще довольно долго, уверен он.

"Железными деньгами являются и рубли тоже, а пять-десять рублей — это все-таки пока еще деньги. Десять рублей — это фактически десять центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем пять-десять лет. Если будет укрепление рубля, то те же десять рублей могут превратиться уже не в 10-15 центов, а в 50 центов, а 50 центов — это достаточная сумма, чтобы в металлической форме продолжать существовать и в качестве сдачи использоваться. Если же произойдет обесценение и та же десятирублевая медная монета не будет самоокупаться, тогда вымывание будет происходить процентов на 90", — считает Тосунян.

Президент АРБ считает, что процесс постепенного сокращения оборота "металла" зависит не от того, нравится или не нравится людям носить их в кошельках, а от решения регулирующих органов.

"Они делают сейчас все, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег. В том числе в силу того, что это не окупается", — сказал эксперт.

При этом многие люди регулярно сгружают дома в какую-нибудь емкость мелочь, накопившуюся в кошельке и карманах, но в итоге уже и эта "кладовая" начинает переполняться. С этими деньгами можно поступить по-разному.

"Каждый должен формировать свое поведение, исходя из ситуации. Если неудобно ими пользоваться, то лучше в баночке хранить, копить просто для интереса, потому что у монет есть и нумизматическая какая-то ценность, и с точки зрения ценности самого металла", — сказал Тосунян.

Помимо этого, в отделениях ряда банков есть возможность обменять мелочь на купюры или зачислить на свой счет. Как правило, банк устанавливает некую минимальную сумму для обмена, например, не менее 100 рублей. Кроме того, в некоторых торговых центрах можно увидеть аппараты для приема мелочи с последующим зачислением на карту либо пополнением телефонного счета.

То, что россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах, особенно заметно стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран — лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.