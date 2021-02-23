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Стоимость меди рекордно растет 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Цены на медь выросли
Фото: РИА Новости
Цена на медь во вторник поднялась выше 4,2 доллара за фунт — это самый высокий уровень с лета 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.24 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,16% — до 4,1422 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов цена на медь поднималась до 4,2325 доллара — максимума с 4 августа 2011 года.
По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,1%, до 9097 долларов, алюминия — на 1,64%, до 2166,5 доллара, цинка — на 0,62%, до 2899 долларов за тонну.
Ожидания дополнительной поддержки экономики и успехи вакцинации поддерживают надежды на восстановление экономики в целом и прогнозы спроса на медь в частности.
Так, профильный комитет конгресса США одобрил план по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в стране могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.

"Цены на медь и алюминий могут иметь устойчивую поддержку в течение этого года", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков Guotai Junan Securities.

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Рынки , Борис Джонсон , Wall Street Journal
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