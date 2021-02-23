Цены на медь выросли

Цена на медь во вторник поднялась выше 4,2 доллара за фунт — это самый высокий уровень с лета 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.24 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,16% — до 4,1422 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов цена на медь поднималась до 4,2325 доллара — максимума с 4 августа 2011 года.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,1%, до 9097 долларов, алюминия — на 1,64%, до 2166,5 доллара, цинка — на 0,62%, до 2899 долларов за тонну.

Ожидания дополнительной поддержки экономики и успехи вакцинации поддерживают надежды на восстановление экономики в целом и прогнозы спроса на медь в частности.

Так, профильный комитет конгресса США одобрил план по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в стране могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.