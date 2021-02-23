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Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов за сутки 

Ирина Лебедева 58 минут назад
Джефф Безос и Илон Маск сменяют друг друга в первых строчках рейтинга миллиардеров.
В понедельник котировки акций Tesla опустились на 8,55% — до 714,5 доллара. Падение это — самое масштабное с сентября 2020 года. Акции компании Amazon подешевели на 2,13% и стали стоить 3180,74 доллара.
Соответственно прилично уменьшилось и связанное с ними состояние глав корпораций. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов и индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемый агентством Блумберг.
Так, Маск, глава компаний SpaceX и Tesla, потерял 15,2 миллиарда долларов.
Основатель Amazon Джефф Безос обеднел на 3,73 миллиарда — до 186 миллиардов долларов.
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Сейчас Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск — вторую.
Как ранее писал «Рамблер», 7 января акции корпорации Tesla подорожали на 4,8% и, согласно подсчетам Bloomberg, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Состояние основателя SpaceX оценили в 188,5 миллиардов долларов США. Первое место в рейтинге Маску обеспечил именно рост котировок Tesla.
За 2020 год ценные бумаги Tesla выросли в цене на 743%.
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Рынки , Видео , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX , РИА Новости , Bloomberg
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