Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов за сутки 

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В понедельник котировки акций Tesla опустились на 8,55% — до 714,5 доллара. Падение это — самое масштабное с сентября 2020 года. Акции компании Amazon подешевели на 2,13% и стали стоить 3180,74 доллара.

Соответственно прилично уменьшилось и связанное с ними состояние глав корпораций. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные торгов и индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемый агентством Блумберг.

Так, Маск, глава компаний SpaceX и Tesla, потерял 15,2 миллиарда долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос обеднел на 3,73 миллиарда — до 186 миллиардов долларов.

Сейчас Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск — вторую.

Как ранее писал «Рамблер», 7 января акции корпорации Tesla подорожали на 4,8% и, согласно подсчетам Bloomberg, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Состояние основателя SpaceX оценили в 188,5 миллиардов долларов США. Первое место в рейтинге Маску обеспечил именно рост котировок Tesla.

За 2020 год ценные бумаги Tesla выросли в цене на 743%.