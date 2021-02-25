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Цены на нефть слабо меняются на снижении опасений дисбаланса на рынке 

Прайм и ещё 9 1 час назад
Цена на нефть марки Brent выросла до $66,22 за баррель
Фото: Reuters
Цены на нефть в четверг утром демонстрирую слабую разнонаправленную динамику, оптимизм вокруг восстановления спроса на сырье на фоне снижения добычи в США поддерживает котировки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06% — до 66,22 доллара, апрельских — на 0,16%, до 67,15 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,05% — до 63,19 доллара за баррель.
Цены на "черное золото" последнее время демонстрируют уверенный рост, доходя до годовых максимумов, чему способствует надежда на скорое восстановление спроса на нефть на фоне улучшения экономических перспектив. Все больше стран фиксируют снижение темпов распространения коронавируса и постепенно ослабляют карантинные ограничения, стимулируя тем самым спрос на топливо.
Дополнительную поддержку оказывает также снижение предложения на рынке, чему, в частности, поспособствовали аномальные холода в Техасе, приведшие к остановке добычи нефти в регионе. В среду минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.
При этом некоторое давление на нефтяные котировки оказывает тот факт, что данные по коммерческим запасам оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.
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Рынки , Цена на нефть , Обвал рубля , Минэнерго
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