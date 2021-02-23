В США задумались о создании электронного доллара 

«Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки. Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», — отметил он. По его словам, решать вопрос об электронном долларе надо таким образом, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы. «Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд», — сказал Пауэлл.