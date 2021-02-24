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Фондовые биржи АТР снижаются после выступления главы ФРС США 

Прайм 4 часа назад
Фондовые биржи АТР снизились
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,55%, до 3579,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,54%, до 2359,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,85%, до 30066 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,65%, до 3046,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 6802,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,91%, до 29886 пунктов.
Инвесторы из Азии оценивают заявления главы ФРС США. По словам главы регулятора, экономика страны пока далека от целей по занятости и инфляции, и достижение существенного прогресса потребует времени. Пауэлл также отметил, что прогноз восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса остается крайне неясным.
Кроме того, Пауэлл заявил, что ФРС намерена в долгосрочной перспективе удерживать инфляцию на уровне 2%. При этом вакцинация населения от коронавируса должна ускорить возвращение к нормальной жизни.
В то же время специалист по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin) прокомментировал агентству Блумберг, что экономика переживает "классический циклический подъем". В 2020 году наблюдалось снижение темпов роста экономики на фоне пандемии коронавируса, и на данный момент этот фактор постепенно ослабевает. Это поддерживает рисковые активы и способствует экономическому росту в перспективе.
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Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , Bloomberg
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