Фондовые биржи АТР снизились

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,55%, до 3579,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,54%, до 2359,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,85%, до 30066 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,65%, до 3046,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 6802,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,91%, до 29886 пунктов.

Инвесторы из Азии оценивают заявления главы ФРС США. По словам главы регулятора, экономика страны пока далека от целей по занятости и инфляции, и достижение существенного прогресса потребует времени. Пауэлл также отметил, что прогноз восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса остается крайне неясным.

Кроме того, Пауэлл заявил, что ФРС намерена в долгосрочной перспективе удерживать инфляцию на уровне 2%. При этом вакцинация населения от коронавируса должна ускорить возвращение к нормальной жизни.

В то же время специалист по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin) прокомментировал агентству Блумберг, что экономика переживает "классический циклический подъем". В 2020 году наблюдалось снижение темпов роста экономики на фоне пандемии коронавируса, и на данный момент этот фактор постепенно ослабевает. Это поддерживает рисковые активы и способствует экономическому росту в перспективе.