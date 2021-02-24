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Нефть подешевела на данных по запасам в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 13 часов назад
Цена на нефть Brent снизилась до $64,14 за баррель
Фото: depositphotos.com
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,5% — до 64,14 доллара, цена апрельских фьючерсов снизилась на 0,49% — до 65,05 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,78% — до 61,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,026 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 5,4 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 5,2 млн баррелей.
Кроме того, снижение нефтяных цен обусловлено коррекцией после роста до очередных максимумов. В понедельник нефтяные котировки выросли на 3-4%, а во вторник немного укрепились, примерно на 0,3%. Оптимизм на рынке в целом подкрепляют надежды на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса в совокупности с мерами ОПЕК+ по стабилизации предложения на рынке.
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Рынки , РИА Новости
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