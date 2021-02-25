Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.65
$
73.88
89.63
89.70
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
66.50
+0.17 Золото
1799.96
+0.16 РТС
1455.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.2156
+0.0024
11.02
1.2133
22.02
14.02
28.01

Доллар подешевел до 73,67 рубля 

Профиль и ещё 3 3 часа назад
Доллар подешевел до 73,67 рубля
Фото: ТАСС
Вечером в среду, 24 февраля, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро понизились по сравнению с предыдущими торгами.
Так, по состоянию на 19:00 мск средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов «завтра» опустился на 9600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,67 рубля. Минимальная стоимость доллара равнялась 73,4 рубля, максимальная — 74,03 рубля.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра», в свою очередь, понизился на 9876 пунктов, таким образом составив 89,52 рубля. При этом минимальная стоимость европейской валюты равнялась 89,31 рубля, максимальная была на уровне 90 рублей.
Напомним, на открытии торгов по данным на 10:00 мск доллар составлял 73,95 рубля, евро — 89,9 рубля.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Профиль: последние новости
Банкир предрек "вымывание" монет из оборота Банкир предрек "вымывание" монет из оборота Доллар подорожал до 74,67 рубля Доллар подорожал до 74,67 рубля Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение