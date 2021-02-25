Доллар подешевел до 73,67 рубля 

Вечером в среду, 24 февраля, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро понизились по сравнению с предыдущими торгами.
Так, по состоянию на 19:00 мск средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов «завтра» опустился на 9600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,67 рубля. Минимальная стоимость доллара равнялась 73,4 рубля, максимальная — 74,03 рубля.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра», в свою очередь, понизился на 9876 пунктов, таким образом составив 89,52 рубля. При этом минимальная стоимость европейской валюты равнялась 89,31 рубля, максимальная была на уровне 90 рублей.
Напомним, на открытии торгов по данным на 10:00 мск доллар составлял 73,95 рубля, евро — 89,9 рубля.