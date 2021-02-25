Доллар подешевел до 73,67 рубля 

Вечером в среду, 24 февраля, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро понизились по сравнению с предыдущими торгами.

Так, по состоянию на 19:00 мск средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов «завтра» опустился на 9600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,67 рубля. Минимальная стоимость доллара равнялась 73,4 рубля, максимальная — 74,03 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра», в свою очередь, понизился на 9876 пунктов, таким образом составив 89,52 рубля. При этом минимальная стоимость европейской валюты равнялась 89,31 рубля, максимальная была на уровне 90 рублей.