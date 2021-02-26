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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Курс доллара снизился до 74,59 рубля
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 16 коп. — до 74,59 рубля.
Курс евро упал на 26 коп. и составил 90,70 рубля.
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Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Московская биржа , Евро , Доллар
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