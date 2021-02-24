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Рост акций банка «Тинькофф» отчасти обеспечен притоком средств физлиц 

Финансовая газета 52 минуты назад
Рост акций банка «Тинькофф» объяснили притоком средств физлиц
Фото: Финансовая газета
Отличные, даже несмотря на пандемию, финансовые показатели Сбербанка, эффективная модель развития и доминирующее положение на рынке дают уверенность в продолжении роста его акционерной стоимости.
Хорошие финансовые показатели за прошлый год до сих пор не нашли свое отражение в ценах, связано это, на наш взгляд, с возможным усилением санкционного давления, проводником которого выступает новая администрация Белого дома.
Динамика котировок ВТБ является лучшей демонстрацией отношения инвесторов к данному банку. Для сравнения используем акции другого крупного госбанка: с мартовского «дна» бумаги Сбербанка выросли почти на 50%, акции ВТБ, в свою очередь, восстановились лишь на 32% своей стоимости. Те положительные изменения, которые происходят в структуре управления, пока не смогли в полной мере компенсировать долговременные отрицательные эффекты.
Рост акций банка «Тинькофф» (TCS) отчасти обусловлен существенным притоком в них средств физических лиц, также его можно объяснить тем, что рынок воспринимает TCS скорее как IT-компанию, а не как традиционный банковский бизнес. Сейчас банк позиционирует себя как цифровой маркетплейс, активно развивает кросс-платформенные продажи и брокерский бизнес. Акции TCS имеют потенциал роста, однако после существенного подорожания в начале года мы бы рекомендовали при принятии инвестиционных решений сосредоточиться в первую очередь на финансовых показателях банка.
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