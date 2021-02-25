Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов 

«Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс и выразил опасения о том, что подобным маниям поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.