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Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов
Фото: Reuters
Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс и выразил опасения о том, что подобным маниям поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.

Одновременно миллиардер указал, что не особенно верит в биткоин. Более того, добавил Гейтс, для создания криптовалюты необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.
Ранее в феврале Гейст рассказал о своем отношении к биткоину. По его словам, криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. «У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — рассказал Гейтс. Кроме того, указал миллиардер, курс криптовалюты очень волатильный и он не может предсказать, каким образом она будет развиваться дальше.
Экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ
20 февраля самая популярная криптовалюта планеты установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за монету. К моменту выхода заметки стоимость биткоина снизилась до 49,8 тысячи долларов. Некоторые эксперты верят, что в текущем году биткоин еще подорожает — до 200 тысяч долларов.
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Комментарии 16
Рынки , Билл Гейтс , Microsoft
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