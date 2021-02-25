Экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ 

«Как профессиональный финансист вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно», — высказался он.