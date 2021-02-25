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Экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ 

Лера Букина 2 часа назад
Экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ
Фото: Reuters
Биткоин не является реальным инвестиционным активом, заявил глава группы «Открытие», бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. В интервью телеканалу «Россия 24» он сравнил данную криптовалюту с финансовой пирамидой, пишет «Прайм».

«Как профессиональный финансист вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно», — высказался он.

Начиная с конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость биткоина в среду днем, 24 февраля, выросла более чем на 10%, до 50,6 тысячи долларов после обвала за несколько дней на 23%.
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