Экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ 

Биткоин не является реальным инвестиционным активом, заявил глава группы «Открытие», бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. В интервью телеканалу «Россия 24» он сравнил данную криптовалюту с финансовой пирамидой, пишет «Прайм».
«Как профессиональный финансист вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно», — высказался он.
Начиная с конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость биткоина в среду днем, 24 февраля, выросла более чем на 10%, до 50,6 тысячи долларов после обвала за несколько дней на 23%.