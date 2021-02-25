Мемы с Reddit начали влиять на акции Tesla

На стоимость акций Tesla значительное влияние оказывают публикации и мемы, размещенные в Reddit — к такому выводу пришли исследователи Barclays. Как удалось установить экспертам, динамика активов компании Илона Маска напрямую связана с количеством упоминаний о компании на популярном американском форуме, а не с финансовыми показателями бренда.

Динамика цен на акции производителя электроавтомобилей Tesla связана с обсуждением компании в социальных сетях и форумах, например, Reddit. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование Barclays.

«Мы с ужасом выяснили, что мемы в интернете могут оказывать большее влияние на акции Tesla, чем основные рыночные показатели», — пишут аналитики Barclays Райан Прекло и Брайан Джонсон.

Исследователи проанализировали сабреддит [подраздел в Reddit] Wall Street Bets, участники которого обсуждают торговлю акциями. В результате была выявлена зависимость между увеличением количества упоминаний Tesla в сообщениях пользователей и последующим повышением цен на акции компании спустя несколько дней.

В Barclays добавили, что ситуация с компанией Маска в последнее время была настолько динамичной, что существует слишком мало примеров, чтобы быть уверенным в стабильной связи между публикациями в Wall Street Bets и доходностью акций Tesla.

Впрочем, учитывая предыдущие примеры в истории компании и ее генерального директора, никто не удивится, если находка Barclays окажется не следствием удивительного совпадения, а суровой реальностью. В начале февраля Илон Маск своими твитами вызвал рост стоимости Dogecoin — забавной шуточной криптовалюты, названной в честь интернет-мема Doge (рус. «Доге»). Миллиардер публиковал забавные картинки, связанные с криптовалютой, и после поддержки со стороны Маска цена Dogecoin увеличилась на 50%.

Стоит отметить, что «магия» Маска работает и в обратную сторону.

В конце прошлой недели глава Tesla в своем Twitter-аккаунте выразил мнение о том, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум являются завышенными.

По его словам, цифровая валюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. При этом она также подвержена запоздалым откликам и ошибкам, как и любая система данных.

«Учитывая все это, [цены на] биткоин и эфириум кажутся высоковатыми», — написал Маск в соцсети.

Джеффу Безосу. Этот твит привел к резкому падению биткоина на бирже и, как следствие, снижению цен на акции Tesla — недавно автопроизводитель вложил в эту криптовалюту $1,5 млрд Из-за этого Илон Маск потерял $15 млрд всего за одни сутки, уступив место богатейшего человека мира создателю Amazon

По словам Вадима Меркулова, директора аналитического департамента «Фридом Финанс», выявленная аналитиками Barclays взаимосвязь очевидно является следствием популярности Маска в социальной сети Twitter и на различных форумах, в том числе и Reddit.