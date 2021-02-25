Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.10
$
73.90
90.45
89.83
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
66.27
+0.47 Золото
1776.73
–0.10 РТС
1445.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.2186
+0.0053
11.02
1.2133
22.02
14.02
28.01

Аналитик оценил динамику курса рубля 

RT на русском 1 час назад
Эксперт допустил рост евро до 91 рубля
Фото: ТАСС
Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов оценил динамику курса рубля.
В беседе с «Российской газетой» он отметил, что давление на отечественную валюту может оказать ситуация с регулированием рынка нефти.

«Так, Россия выступает за постепенное увеличение добычи «чёрного золота» при текущих довольно благоприятных ценах. Саудиты, в свою очередь, призывают участников ОПЕК+ быть осторожными в вопросе увеличения добычи», — сказал эксперт.

Важной составляющей в оценке рубля по-прежнему является геополитическая ситуация и ситуация с санкциями.

«С учётом всего вышесказанного, мы ожидаем, что в ближайшие недели российская валюта будет колебаться в коридоре 72,50 — 75 рублей за доллар и 88,50 — 91 рублей за евро», — сказал Маслов.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.
Видео дня. «Семейную ипотеку» предложили распространить на строительство домов
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Андрей Маслов , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение