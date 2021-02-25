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Рубль падает на заметном ослаблении «развивающихся валют» 

Прайм 2 часа назад
Рубль снизился на фоне ослабления «развивающихся валют»
Фото: РИА Новости
Рубль в четверг вечером ощутимо падает к доллару и евро. Основной импульс идет от сильного ослабления большинства "развивающихся валют" к доллару. Коррекционное снижение котировок нефти добавляет негатива.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск рос на 94 копейки, до 74,48 рубля, курс евро — на 1,23 рубля, до 90,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг ощутимо снижается против доллара и евро на фоне ощутимого ослабления "развивающихся валют". В частности, доллар растет к мексиканскому песо, южноафриканскому ранду, турецкой лире примерно на 3%, американская валюта прибавляет против российской в пределах 1,5%.
Рост опасений по поводу увеличения доходности гособлигаций США толкает инвесторов из рисковых в защитные активы.
При этом участники российского валютного рынка отмечают коррекцию рынка нефти, после обновления ею максимумов с января 2020 года. Так, стоимость барреля сорта Brent снижается сейчас на 0,65% до 65,75 доллара.
Американские фондовые рынки падают вечером на 1,4-2,6%, также сигнализируя об ослаблении аппетита к риску. Инвесторы отыгрывали макроэкономический негатив. В четвертом квартале ВВП США, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза роста от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.
В то же время минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Снижение крупнейшей мировой экономики в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.
В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1,3-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Развитие нисходящей динамики на рынке ОФЗ и настороженность инвесторов из-за различных геополитических аспектов препятствуют укреплению российской валюты, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Также отметим прохождение пика налогового периода. По нашим оценкам, в конце недели курс доллара будет формироваться в пределах 73,5-74,5 рубля", — оценивает он.

Цена барреля вышла к уровню 4900 рублей, что заметно выше того, что было при стоимости нефти выше 65 долларов за баррель в прошлом, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс", говоря о перепроданности рубля относительно нефти.
"Однако сильных факторов для укрепления рубля сейчас не просматривается. Курс уже сбалансировался на новом уровне. Увеличение рублевой массы, сокращение торгового баланса, рост инфляции выше 5% и отсутствие перспектив снижения ставки мешают укреплению рубля", — добавил он.
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Рынки , Александр Бахтин , Георгий Ващенко , Московская биржа
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