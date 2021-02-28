Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет 

Первое полугодие в России традиционно отличается от второго положительным торговым балансом. Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением — прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю.

В целом на российскую валюту в марте будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть, отмечают аналитики.

УХОД В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Расширение программ вакцинации будет способствовать росту спроса на рисковые активы, которым является и рубль.

"Сохранение ультрамягкой монетарной политики ведущими центральными банками и масштабные меры фискальной поддержки экономики США останутся драйвером роста для глобальных рынков, высокий аппетит к риску со стороны инвесторов будет поддерживать спрос и на российский рубль", — поясняет аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

Фактором риска для рубля может стать рост доходностей на мировом рынке облигаций. Ситуация очень опасная, учитывая то, что центральные банки развитых стран решили из-за пандемии не обращать внимание на инфляцию.

"Рост доходностей создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции", считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Такие риски всегда оказывали негативное влияние на развивающиеся рынки, в том числе и на российский фондовый рынок. Если инвесторы начнут активно закрывать позиции на нашем рынке акций и облигаций, то давление на рубль значительно усилится, поясняет он.

ВЛИЯНИЕ ОПЕК+

Первая корректировка курса рубля может произойти уже 3 марта. На этот день назначено одно из ожидаемых событий марта — заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Именно от того, какое решение примут министры картеля будет зависеть стоимость нефти, а значит и рубля.

На январском заседание ОПЕК+ условия для России и Казахстана были улучшены — страны могли нарастить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки в течение двух месяцев, а Саудовская Аравия с другими партнерам — сокращали добычу на 1,4 млн баррелей в сутки, напоминает управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.

Сейчас участники картеля ожидают, что в 2021 году сохранится дефицит на рынке топлива — в объеме до 1,1 млн баррелей в сутки. Если эти данные будут подтверждены результатами отчетов, стоимость нефти будет расти.

"Если же на этот раз квоты будут смягчены, нефтяные цены могут скорректироваться, что в свою очередь негативно отразится и на курсе российского рубля", — отмечает Зайцева.

Вместе с тем она обращает внимание на стабилизационное действие механизма бюджетного правила, в рамках которого Минфин РФ осуществляет валютные интервенции для сглаживания колебаний курса нацвалюты из-за изменений нефтяных цен.

ПРО САНКЦИИ НИКТО НЕ ПОЗАБЫЛ

Также на курс отечественной валюты могут оказать влияние итоги саммита ЕС , который пройдет 25-26 марта. На нем запланировано специальное заседание, посвященное политике по отношению к России.

Если все ограничится только персональными санкциями, то влияние санкционных рисков на российский рубль не будет значительным. В противном случае нас ждет обратная ситуация, считает Зайцева.

Еще одной возможностью для роста рубля выступает широкая доступность вакцин от COVID-19, которая влияет на экономический рост, а также грядущие пакеты денежных стимулов для бизнеса.

Сложности для всех валют развивающихся стран могут возникнуть в случае появления новых штаммов вируса, которые приведут к локдаунам, отмечает Лютик.

ПРОГНОЗЫ И ОЖИДАНИЯ

В целом эксперты ожидают, что в марте курс рубля будет колебаться в диапазоне 72 —75 рублей за доллар США и 88,5-91,5 рублей за евро. Конечно, многое зависит от соблюдения вышеперечисленных условий — если что-то пойдет не так, заранее предсказанные сценарии могут быстро измениться.

Явных угроз для угрозы ослабления рубля до 80 в паре с долларом сейчас нет. Сейчас уровнями сопротивления для доллара являются значения 75.5, 76.5 и 78. После прохождения этих уровней для пары доллар-рубль станет актуальным тестирования максимумов прошлого года в районе 82, заключил Богданов.