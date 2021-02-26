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ЦБ ощутимо повысил курс доллара и евро 

Газета.Ru 1 час назад
Банк России установил официальный курс на 27 февраля — 1 марта, следует из данных на сайте регулятора.
Курс доллара вырос на 96,26 коп., до 74,4373 рубля.
Евро был повышен на 87,48 коп., до 90,3743 рубля.
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Рынки , Видео , Центральный банк России
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