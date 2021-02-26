Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.60
90.46
90.49
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
65.12
+0.08 Золото
1721.91
–0.47 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2122
+0.0004
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Трейдеры потеряли миллиард долларов из-за обвала биткоина 

Вероника Полынина 1 час назад
Трейдеры потеряли миллиард долларов из-за обвала биткоина
Фото: Reuters
Трейдеры потеряли больше миллиарда долларов из-за обрушения стоимости биткоина, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сервис bybt.
Крупнейший убыток за сделку составил 24 млн долларов.
Как сообщал «Рамблер», только в феврале биткоин поднялся более чем на 60%. 21 февраля он достиг очередного исторического максимума в 58 640, 77 доллара. 22 февраля в течение нескольких часов криптовалюта потеряла 16% процентов стоимости, опустившись ниже 50 тысяч долларов.
26 февраля курс биткоина колеблется в районе 46,4-46,5 тысячи долларов.
Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов
Ранее бывший министр финансов России, президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой.

«Я как профессиональный финансист вообще исключаю (биткоин) из даже вот какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и «МММ», вот для меня биткоин — синоним примерно этой же пирамиды», — заявил он.

Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии 4
Рынки , Билл Гейтс , Михаил Задорнов , ФК Открытие , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение