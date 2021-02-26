Трейдеры потеряли миллиард долларов из-за обвала биткоина 

Трейдеры потеряли больше миллиарда долларов из-за обрушения стоимости биткоина, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сервис bybt.

Крупнейший убыток за сделку составил 24 млн долларов.

Как сообщал «Рамблер», только в феврале биткоин поднялся более чем на 60%. 21 февраля он достиг очередного исторического максимума в 58 640, 77 доллара. 22 февраля в течение нескольких часов криптовалюта потеряла 16% процентов стоимости, опустившись ниже 50 тысяч долларов.

26 февраля курс биткоина колеблется в районе 46,4-46,5 тысячи долларов.