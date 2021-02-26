Мосбиржа рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2020 год 

Наблюдательный совет Московской биржи рассмотрит 4 марта рекомендации по дивидендам за 2020 год, следует из сообщения торговой площадки.

В повестке дня заседания наблюдательного совета, в частности, значится вопрос "О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Московская биржа" в 2021 году", а также "О предварительных рекомендациях наблюдательного совета… годовому общему собранию акционеров… по определению размера дивидендов…, подлежащих выплате по результатам 2020 года".

В сообщениях биржи также указывается, что на собраниях набсовета 3-4 марта будут обсуждаться кандидатуры в набсовет и рассмотрен вопрос о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом собрании акционеров в 2021 году.

Также будет рассмотрен вопрос о вознаграждении членам набсовета Московской биржи и ряд других вопросов.