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Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля 

Lenta.ru и ещё 15 4 часа назад
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной
Фото: Газета.Ru
Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте.
По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть. При этом расширение программ вакцинации будет способствовать росту спроса на рисковые активы, которым является и рубль.
Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева считает, что сохранение мягкой монетарной политики ведущими центральными банками и масштабные меры фискальной поддержки экономики США сохранят статус драйверов роста для глобальных рынков. «Высокий аппетит к риску со стороны инвесторов будет поддерживать спрос и на российский рубль», — сказала эксперт.
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что фактором риска для рубля может стать рост доходностей на мировом рынке облигаций. «Рост доходностей создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции», — сказал он.
Будущее российского рубля определится после заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Так, от решения, которое примут министры картеля в ходе встречи, будет зависеть стоимость нефти, а значит и рубля.
На курс отечественной валюты также могут повлиять итоги саммита Европейского Союза, который состоится 25-26 марта. На нем запланировано специальное заседание, посвященное политике по отношению к России.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. По его словам, россиянам не стоит полагаться на валюты европейских стран, а также развивающихся и сырьевых экономик, поскольку они в ближайшие 6-12 месяцев рискуют потерять в цене по отношению к доллару.
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Рынки , Дмитрий Бабин , Анна Зайцева , Олег Богданов , ЕС
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