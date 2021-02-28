Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной

Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте.

По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть. При этом расширение программ вакцинации будет способствовать росту спроса на рисковые активы, которым является и рубль.

Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева считает, что сохранение мягкой монетарной политики ведущими центральными банками и масштабные меры фискальной поддержки экономики США сохранят статус драйверов роста для глобальных рынков. «Высокий аппетит к риску со стороны инвесторов будет поддерживать спрос и на российский рубль», — сказала эксперт.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что фактором риска для рубля может стать рост доходностей на мировом рынке облигаций. «Рост доходностей создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции», — сказал он.

Будущее российского рубля определится после заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Так, от решения, которое примут министры картеля в ходе встречи, будет зависеть стоимость нефти, а значит и рубля.

На курс отечественной валюты также могут повлиять итоги саммита Европейского Союза , который состоится 25-26 марта. На нем запланировано специальное заседание, посвященное политике по отношению к России.