В биткоинах увидели угрозу планете 

Ученые США выяснили, что майнинг криптовалюты может привести к экологической катастрофе. За последний год резко выросло количество электроэнергии, потребляемой при создании виртуальных денег. Ее объем уже превысил годовое энергопотребление некоторых стран. Об этом пишет The Guardian

Сейчас энергия, используемая для создания биткоина, достигает уровня, эквивалентного годовому углеродному следу Аргентины.

Интерес со стороны Уолл-стрит и поддержка Илона Маска помогли биткоину достичь недавнего пика в 50 тысяч долларов. Инвесторы уверены, что криптовалюта получит более широкое распространение в ближайшем будущем.

Однако к биткоину есть серьезные вопросы у экологов, а также правительств и корпораций. Весь мир стремится сократить выброс вредных веществ в атмосферу, уменьшить углеродные следы. Майнеры на это фоне предстают в весьма невыгодном свете.

Сейчас в мире добыто более 18,5 млн биткойнов. При этом обычный компьютер больше не способен создавать криптовалюту. Для майнинга теперь требуется специальное мощное оборудование, требующее много электроэнергии.

«Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт в год электроэнергии, которые используются только для биткойнов… Это очень много электроэнергии», — заявил Бенджамин Джонс, профессор экономики Университета Нью-Мексико.

По данным ученых Кембриджа, больше всего развит майнинг биткойнов в Китае. При этом около двух третей электроэнергии там вырабатывается из угля.

Экологи давно говорят, что нужен новый поход к майнингу. Создатели криптовалюты Etherium (эфириум) обещают найти способ не вредить планете.

Сейчас майнинг Ethereum происходит аналогично биткойну. Самые мощные компьютеры имеют преимущество в получении наибольшего количества биткойнов. Разработчики Ethereum хотят, чтобы майнеры входили в пул и выбирались случайным образом для получения «эфира». Этот метод гарантирует, что для добычи валюты будет использоваться меньше электроэнергии.

Пока же исследователи делают вывод, что негативное воздействие криптовалюты на окружающую среду, скорее всего, будет только возрастать.