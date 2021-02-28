Баффет призвал инвесторов никогда «не ставить против Америки»

Даже обезьяна, кидая дротики, заработает на акциях. США — главный инкубатор экономических гениев, поэтому «никогда нельзя ставить против Америки». Это главные тезисы ежегодного послания миллиардера Уоррена Баффета к инвесторам, пишет Forbes

Несмотря на оптимизм, гуру фондового рынка подвергся критике со стороны коллег.

Обращение состоит из 13 страниц. Баффет дает советы инвесторам, приходящим на фондовый рынок. По его словам, всё, что требуется для создания капитала, — «это время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий».

При этом он отмечает, что инвесторам не стоит забывать расхожую истину: когда они тратят, Уолл-стрит зарабатывает. Магнат также призвал своих последователей к терпению и рассудительности.

«Терпеливая и рассудительная обезьяна», которая соберет портфель, кинув 50 дротиков в список 500 крупнейших компаний США, со временем получит дивиденды и прирост капитала», — написал миллиардер.

Баффет отметил, что США уверенно возглавляют мировую экономику и не намерены терять первенство. По его мнению, за 200 лет с основания США в мире не было другого «инкубатора для реализации человеческого потенциала». Поэтому «американская мечта» остается реальностью.

«По всей Америке полно историй успеха. С момента создания нашей страны люди с идеями, амбициями и зачастую с ничтожным капиталом преуспевали в исполнении своей мечты», — написал миллиардер.

Он признал, что у страны есть некоторые «серьезные проблемы», но экономический прогресс США «впечатляет».

«Никогда не ставьте против Америки», — подытожил Баффет.

Некоторые эксперты уже раскритиковали Баффета, поскольку в обращении к инвесторам он только единожды упомянул пандемию COVID-19 и не стал писать о важных политических событиях в США.

Также миллиардер проигнорировал рыночную конъюнктуру на фоне COVID-19 и работу своих ключевых заместителей.

Президент Smead Capital Management Коул Смид заявил, что больше можно узнать не из послания Баффета, а из того, о чем он умолчал.

«Мне кажется, что в письме многократно наблюдается грех бездействия», — заявил экономист.