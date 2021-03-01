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Биткоин продолжил падение до трехнедельных минимумов 

Газета.Ru и ещё 2 32 минуты назад
Курс биткоина упал до уровня трехнедельных значений
Фото: ТАСС
Стоимость биткоина продолжает снижаться на торгах, сообщает телеканал "360". Курс самой популярной криптовалюты в мире опустился до уровней почти трехнедельной давности.
Согласно данным ресурса СоinМаrkеtСар, который высчитает среднюю стоимость криптовалют на биржах, стоимость биткоина по состоянию на 17:35 опустилась на 6,32%, до 44 404 доллара за BTC.
Глава американских компаний Теslа и SрасеХ Илон Маск на уходящей неделе потерял статус самого богатого человека в мире.
Состояние Маска за одни сутки уменьшилось на 15 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla, обвалившихся в цене на 8,6%. Это связывают с заявлениями Маска о завышенной стоимости биткоина.
Курс криптовалюты начал стремительно расти и достиг исторической отметки 58 330 долларов после того, как в начале месяца Tesla объявила о приобретении биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. Но вскоре криптовалюта пошла вниз.
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