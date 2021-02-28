Эксперт спрогнозировал доллар по 78 рублей в первой неделе марта

Российский рубль за прошедшую неделю потерял около одного процента. Несмотря на налоговый период, уровень 73.3 для рубля оказался непреодолимым, в итоге пара доллар-рубль неделю закрыла на отметке 74.7.

«Для инвесторов гораздо важнее налогового периода оказался общий стресс в мировой финансовой системе, который был вызван падением цен на государственные облигации во многих странах. Рост доходности по госбондам привел к тому, что инвесторы начали активно сбрасывать акции на всех рынках», — говорится в комментарии ведущего аналитика QBF Олега Богданова.

«Риски выросли, следовательно, начали снижаться валюты стран с развивающейся экономикой. Надо сказать, что из-за налогового периода давление на нашу валюту было не таким сильным, например, австралийский доллар упал почти на 3%. На следующей неделе ситуация на рынках государственных долгов по-прежнему будет определять ход торгов на всех рынках. В случае продолжения роста доходности можно ожидать усиления давления на нашу валюту. Важным станет заседание ОПЕК+, где могут принять решение об увеличении добычи нефти. Впереди для пары доллар-рубль важным уровнем сопротивления остается значение в районе 76.40-76.50, если доллару удастся пройти это значение, то тогда открываются перспективы выхода на 78. Я бы не исключал такого сценария на следующей неделе», — сделал эксперт прогноз курса для «СП».