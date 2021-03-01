Карта «Мир» потеряет доступ к иностранным электронным кошелькам

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Российская национальная платёжная система «Мир» с 27 апреля 2021 года станет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Данное решение принято с целью минимизировать риски сомнительных переводов.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что электронные кошельки в основном используют букмекеры, онлайн-казино и другие игроки «серого рынка».

Эксперты отмечают, что подобные переводы прежде занимали небольшую долю рынка, поэтому добросовестные пользователи вряд ли пострадают.