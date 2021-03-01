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РБК: карта «Мир» потеряет доступ к иностранным электронным кошелькам 

News.ru 1 час назад
Карта «Мир» потеряет доступ к иностранным электронным кошелькам
Фото: ТАСС
Российская национальная платёжная система «Мир» с 27 апреля 2021 года станет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Данное решение принято с целью минимизировать риски сомнительных переводов.
Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что электронные кошельки в основном используют букмекеры, онлайн-казино и другие игроки «серого рынка».
Эксперты отмечают, что подобные переводы прежде занимали небольшую долю рынка, поэтому добросовестные пользователи вряд ли пострадают.
Ранее NEWS.ru сообщал, что банковские карты платёжной системы «Мир» можно будет использовать с помощью сервиса безналичной оплаты Apple Pay. Такая возможность будет предоставлена банкам 27 апреля. О новой возможности, которую кредитные организации смогут предоставить клиентам, сказано в бюллетене, который платёжная система разослала участникам рынка.
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Рынки , Личный счет , Экономика , НСПК , Apple , РБК
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