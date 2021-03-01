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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в ходе торгов 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
Курс доллара опустился до 74,09 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
В ходе торгов в понедельник, 1 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 54 копейки — до 74,09 рубля.
Курс евро упал также на 54 копейки и составил 89,54 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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