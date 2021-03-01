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Регулятор США приостановил торги акциями 15 компаний 

Прайм 1 час назад
Регулятор США приостановил торги акциями 15 компаний
Фото: Reuters
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торги ценными бумагами 15 компаний из-за волатильности в торговле и активности в социальных сетях, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"В рамках продолжающихся усилий по реагированию на потенциальные попытки использования инвесторов во время недавней волатильности рынка Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня приостановила торговлю ценными бумагами 15 компаний из-за сомнительной торговой активности и активности в социальных сетях", — говорится в сообщении.

В заявлении также указывается, что ни одна из фигурирующих компаний более года не подавала никакой информации в SEC и внебиржевые рынки, где котируются ценные бумаги компаний.
В частности, приостановлены торги акциями таких компаний, как Bebida Beverage, Blue Sphere Corporation, Ehouse Global, Eventure Interactive, Eyes on the Go, Green Energy Enterprises, Helix Wind, International Power Group, Marani Brands, MediaTechnics, Net Talk.com, Patten Energy Solutions Group, PTA Holdings, Universal Apparel & Textile Company и Wisdom Homes of America.
Регулятор отмечает, что он активно отслеживает подозрительную торговую деятельность, связанную с продвижением акций в социальных сетях, и намерен быстро реагировать и останавливать подобную торговлю, "когда это необходимо для защиты общественных интересов".
В январе на фондовом рынке США произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. В фокусе активы, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций ("шорты", от англ. short). Цель активности — вынудить фонды закрывать свои "шорты", выкупая резко подорожавшие активы, что толкнет их цену еще выше.
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