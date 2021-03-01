​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,71% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 370,47 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,77% и равнялся 1 422,87 пункта.
Настроение на мировых рынках на утро понедельника позитивное, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его словам, поводом к покупкам выступает прохождение в субботу плана президента США Джо Байдена в палате представителей.
«Учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов. В результате индекс Мосбиржи в первые часы попытается вплотную подойти к отметке 3 400 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейший рост спроса на рисковые активы, включая российские акции. Однако под конец торгов возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3 400 пунктов», — комментирует эксперт.