​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

«Учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов. В результате индекс Мосбиржи в первые часы попытается вплотную подойти к отметке 3 400 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейший рост спроса на рисковые активы, включая российские акции. Однако под конец торгов возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3 400 пунктов», — комментирует эксперт.