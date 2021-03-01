Эксперт предрек падение рубля в марте

Тенденция на понижение российского рубля продолжится в марте, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев

Февральские колебания на валютном рынке Николаев объяснил тем, что дорожающая нефть толкала рубль к повышению, но одновременно с этим российская валюта падала на фоне остающегося открытым вопроса новых американских санкций.

По мнению эксперта, в ближайшее время серьезных изменений к лучшему ждать не стоит. Он отметил, что третья волна коронавируса в мире может снова снизить спрос на энергоносители, а угроза новых санкций по-прежнему актуальна.

«Поэтому с большой долей вероятности ослабление рубля продолжится. Думаю, в марте доллар будет стоить 76-77 рублей, евро — 92-93 рубля. А укрепления курса рубля можно ожидать ближе к маю», — сказал Игорь Николаев «Комсомольской правде».

Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.

Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.

Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.