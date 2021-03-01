Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.30
89.32
89.39
Прогноз
08.03 – 15.03
$
75.60
91.63
Индексы и котировки Brent
64.91
+0.02 Золото
1740.59
+0.10 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2033
–0.0079
16.02
1.2112
25.02
17.02

Курс рубля: эксперт предрек падение валюты РФ в марте 

Вероника Полынина 19 минут назад
Эксперт предрек падение рубля в марте
Фото: ТАСС
Тенденция на понижение российского рубля продолжится в марте, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Февральские колебания на валютном рынке Николаев объяснил тем, что дорожающая нефть толкала рубль к повышению, но одновременно с этим российская валюта падала на фоне остающегося открытым вопроса новых американских санкций.
По мнению эксперта, в ближайшее время серьезных изменений к лучшему ждать не стоит. Он отметил, что третья волна коронавируса в мире может снова снизить спрос на энергоносители, а угроза новых санкций по-прежнему актуальна.

«Поэтому с большой долей вероятности ослабление рубля продолжится. Думаю, в марте доллар будет стоить 76-77 рублей, евро — 92-93 рубля. А укрепления курса рубля можно ожидать ближе к маю», — сказал Игорь Николаев «Комсомольской правде».

Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.
Видео дня. Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга
Комментарии
Рынки , Игорь Николаев , Михаил Делягин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение