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Курс биткоина: криптовалюта резко выросла после обвала 

Вероника Полынина 1 час назад
Курс биткоина приблизился к $50 тысяч
Фото: РИА Новости
Стоимость биткоина в понедельник выросла на 13% и превысила 49 тысяч долларов.
Согласно данным криптобиржи Binance, биткоин за последние сутки прибавил в цене 13,05% и теперь стоит 49,149 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, который высчитает среднюю стоимость криптовалют на биржах, биткоин подорожал на 10,6% и сейчас в среднем стоит 49,15 тысячи долларов.
Трейдеры потеряли миллиард долларов из-за обвала биткоина
Как сообщал «Рамблер», в феврале биткоин поднялся более чем на 60%. 21 февраля он достиг очередного исторического максимума в 58 640, 77 доллара. 22 февраля в течение нескольких часов криптовалюта потеряла 16% процентов стоимости, опустившись ниже 50 тысяч долларов.
28 февраля курс первой криптовалюты колебался в районе 44 тысяч долларов.
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