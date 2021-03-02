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Аналитик спрогнозировал, когда ждать нового обвала рубля 

Прайм 1 час назад
Аналитик спрогнозировал, когда ждать нового обвала рубля
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов
Основным поводом, которым могут воспользоваться спекулянты для того, чтобы сыграть против рубля, остаются внешнеполитические риски. При этом в настоящий момент никаких фундаментальных причин для резкого обвала курса рубля к основным валютам не наблюдается. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

"Котировки нефти уверенно подрастают, просадка отечественной экономики на фоне пандемии оказалась меньше, чем прогнозировалось, резервы остаются на высоких уровнях", — добавляет эксперт.

Более того, Банк России объявил о прекращении цикла снижений ключевой ставки и даже обозначил стремление несколько повысить ее в обозримой перспективе, что может повысить привлекательность рубля в качестве валюты-мишени в сделках carry trade.
Тем не менее, мы явно наблюдаем сохранение тренда на ослабление рубля к доллару США, даже на фоне не самой лучшей ситуации в американской экономике.
Основным поводом, который могут использовать спекулянты для того, чтобы сыграть против рубля, как и в 2014-2015 годах, остаются внешнеполитические риски. США продолжают оказывать давление на Европу для срыва строительства газопровода "Северный поток —2", кроме того в Европе наблюдается новое обострение антироссийских настроений в связи с историями вокруг отравления и заключения Навального. Новый всплеск конфликта может быть спровоцирован, например, обострением противостояния на Донбассе.

"Такие моменты спекулянты могут выбрать для атаки на рубль. При этом у ЦБ будет довольно ограниченная возможность маневра — резервами жертвовать они уже несколько лет не готовы, а новое резкое повышение учетной ставки может добить выбирающуюся из пандемии отечественную экономику. Более того, до определенного момента будут сильны голоса сторонников слабого рубля как инструмента наполнения бюджета и стимулирования экспорта", — заключил Зюриков.

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Комментарии 1
Рынки , Обвал рубля , Экономика России , Обвал на рынке , Александр Зюриков , Центральный банк России
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