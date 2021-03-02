Аналитик спрогнозировал, когда ждать нового обвала рубля 

"Такие моменты спекулянты могут выбрать для атаки на рубль. При этом у ЦБ будет довольно ограниченная возможность маневра — резервами жертвовать они уже несколько лет не готовы, а новое резкое повышение учетной ставки может добить выбирающуюся из пандемии отечественную экономику. Более того, до определенного момента будут сильны голоса сторонников слабого рубля как инструмента наполнения бюджета и стимулирования экспорта", — заключил Зюриков.