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Объем торгов на Мосбирже в феврале вырос на 4% 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
Объем торгов на Мосбирже в феврале вырос на 4%
Фото: ТАСС
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале вырос на 3,9% и составил 72,1 трлн рублей (69,4 трлн рублей в феврале 2020 года), говорится в релизе торговой площадки.
Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 32,8%), срочный рынок (рост на 14,8%), денежный рынок (рост на 8,6%) и спот-рынок валюты (рост на 7,7%).

«Объем торгов на фондовом рынке в феврале составил 3 703,8 млрд рублей (3 952,4 млрд рублей в феврале 2020 года)… Объем торгов на срочном рынке увеличился на 14,8% и достиг 12,0 трлн рублей (10,5 трлн рублей в феврале 2020 года), или 162,2 млн контрактов (179,7 млн контрактов в феврале 2020 года). Среднедневной объем торгов составил 599,9 млрд рублей (550,0 млрд рублей в феврале 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 158,3 млн контрактов, опционными контрактами — 3,9 млн контрактов», — сказано в сообщении.

Объем торгов на валютном рынке составил 24 трлн рублей (24,1 трлн рублей в феврале 2020-го). Объем торгов инструментами спот вырос на 7,7% и достиг 7,8 трлн рублей. Объем сделок своп и форвард — 16,2 трлн рублей.
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Рынки , Московская биржа
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