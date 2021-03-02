Объем торгов на Мосбирже в феврале вырос на 4% 

«Объем торгов на фондовом рынке в феврале составил 3 703,8 млрд рублей (3 952,4 млрд рублей в феврале 2020 года)… Объем торгов на срочном рынке увеличился на 14,8% и достиг 12,0 трлн рублей (10,5 трлн рублей в феврале 2020 года), или 162,2 млн контрактов (179,7 млн контрактов в феврале 2020 года). Среднедневной объем торгов составил 599,9 млрд рублей (550,0 млрд рублей в феврале 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 158,3 млн контрактов, опционными контрактами — 3,9 млн контрактов», — сказано в сообщении.