Dow Jones снизился после мощного роста накануне

Фондовый рынок в США открылся во вторник небольшим снижением, корректируясь после достижения в понедельник самых сильных результатов за три месяца.

К 09:55 по восточному времени (14:55 по Гринвичу) индекс Dow Jones снизился на 39 пунктов, или на 0,1%, в то время как S&P 500 упал на 0,2%, а Nasdaq Composite — на 0,6%.

Наиболее заметные движения были в технологическом секторе: акции Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) выросли на 3,1% после публикации сильных квартальных результатов накануне после закрытия рынка.

Напротив, ADR китайского производителя электромобилей Nio (NYSE:NIO) упали более чем на 7% после отчета, показвшего рост убытков.

Рынок по-прежнему получает широкую поддержку благодаря прохождению через Конгресс пакета стимулов на сумму $1,9 трлн. Сенат принимает законопроект, лишенный положения о национальной минимальной заработной плате в размере $15 в час, чтобы обеспечить его быстрое принятие без необходимости поддержки со стороны сенаторов-республиканцев.

Ротация в цикличные акции продолжилась: акции химического гиганта LyondellBasell (NYSE:LYB) третий день подряд достигают новых трехлетних максимумов.

Акции Hertz Global (OTC:HTZGQ) упали на 22% после того, как компания получила предложение о выкупе в случае банкротства на сумму $4,2 млрд от двух фондов прямых инвестиций: Knighthead Capital Management и Certares Management.

Предложение, согласно которому капитал группы оценивается в $2,3 млрд, потребует одобрения держателей облигаций для конвертации $1,9 млрд непогашенных требований в капитал. Это предложение стало эпилогом одной из вспышек иррационального энтузиазма розничных инвесторов, которые в прошлом году подняли стоимость акций до $6,2, что в пять раз больше текущего уровня, когда компания обанкротилась.

Акции Kohls (NYSE:KSS) выросли на 1,0% после того, как сеть универмагов заявила, что возобновит выплату дивидендов и обратный выкуп, в то время как акции Target (NYSE:TGT) выросли на 2,6%, поскольку доход розничного гиганта в праздничный квартал превзошел прогнозы.