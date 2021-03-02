Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.00
89.11
89.00
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
63.74
+0.16 Золото
1733.69
+0.48 РТС
1443.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.03
1.2066
–0.0046
16.02
1.2112
26.02
18.02
03.02

Уолл-стрит корректируется после мощного роста в понедельник 

Investing.com Россия 1 час назад
Dow Jones снизился после мощного роста накануне
Фото: Reuters
Фондовый рынок в США открылся во вторник небольшим снижением, корректируясь после достижения в понедельник самых сильных результатов за три месяца.
К 09:55 по восточному времени (14:55 по Гринвичу) индекс Dow Jones снизился на 39 пунктов, или на 0,1%, в то время как S&P 500 упал на 0,2%, а Nasdaq Composite — на 0,6%.
Наиболее заметные движения были в технологическом секторе: акции Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) выросли на 3,1% после публикации сильных квартальных результатов накануне после закрытия рынка.
Напротив, ADR китайского производителя электромобилей Nio (NYSE:NIO) упали более чем на 7% после отчета, показвшего рост убытков.
Рынок по-прежнему получает широкую поддержку благодаря прохождению через Конгресс пакета стимулов на сумму $1,9 трлн. Сенат принимает законопроект, лишенный положения о национальной минимальной заработной плате в размере $15 в час, чтобы обеспечить его быстрое принятие без необходимости поддержки со стороны сенаторов-республиканцев.
Ротация в цикличные акции продолжилась: акции химического гиганта LyondellBasell (NYSE:LYB) третий день подряд достигают новых трехлетних максимумов.
Акции Hertz Global (OTC:HTZGQ) упали на 22% после того, как компания получила предложение о выкупе в случае банкротства на сумму $4,2 млрд от двух фондов прямых инвестиций: Knighthead Capital Management и Certares Management.
Предложение, согласно которому капитал группы оценивается в $2,3 млрд, потребует одобрения держателей облигаций для конвертации $1,9 млрд непогашенных требований в капитал. Это предложение стало эпилогом одной из вспышек иррационального энтузиазма розничных инвесторов, которые в прошлом году подняли стоимость акций до $6,2, что в пять раз больше текущего уровня, когда компания обанкротилась.
Акции Kohls (NYSE:KSS) выросли на 1,0% после того, как сеть универмагов заявила, что возобновит выплату дивидендов и обратный выкуп, в то время как акции Target (NYSE:TGT) выросли на 2,6%, поскольку доход розничного гиганта в праздничный квартал превзошел прогнозы.
Автор Джеффри Смит
Видео дня. Зачем ФНС будет хранить данные граждан о расходах
Investing.com Россия: последние новости
Обезьяна с дротиками: чем Баффет разочаровал аналитиков JPMorgan: цена биткоина выше справедливой стоимости Розничные трейдеры взялись за акции Банка Японии
Комментарии
Рынки , Джеффри Смит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение