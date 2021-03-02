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Глава ОПЕК отметил улучшение на рынке нефти 

Прайм 2 часа назад
Глава ОПЕК отметил улучшение на рынке нефти
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, а также указал на необходимость сохранения курса на восстановление устойчивости нефтяного рынка, сообщается в пресс-релизе на сайте ОПЕК.

"Перспективы мировой экономики и рынка нефти демонстрируют признаки постоянного улучшения. Мы проделали большой путь по сравнению с прошлым годом. Те дни, когда показатели (динамики — ред.) ВВП и спроса на нефть были отрицательными из-за шока, вызванного пандемией, похоже, остались позади", — приводятся в релизе слова Баркиндо.

О перспективах мирового рынка нефти на 2021 год генсек сказал, что спрос продолжает расти на 5,8 миллиона баррелей в день, примерно до 96 миллионов баррелей в сутки. Он также отметил, что обнадеживающие изменения в мировой экономики и устойчивый спрос на сырье в Азии являются положительными факторами для рынка.
В то же время он подчеркнул, что глобальная пандемия коронавируса продолжает создавать риски для восстановления, и, ввиду неопределенности, необходимо сохранять "осторожный оптимизм".

"Прогресс вакцинации от COVID-19 продолжает наблюдаться во многих странах, но текущие темпы показывают, что многие развивающиеся страны могут остаться позади. Мы надеемся, что многосторонние усилия поддержат инклюзивный и быстрый доступ к вакцинам во всем мире", — сказал генсек ОПЕК.

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Комментарии
Рынки , Мохаммед Баркиндо , ОПЕК
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