Глава ОПЕК отметил улучшение на рынке нефти 

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, а также указал на необходимость сохранения курса на восстановление устойчивости нефтяного рынка, сообщается в пресс-релизе на сайте ОПЕК.

"Перспективы мировой экономики и рынка нефти демонстрируют признаки постоянного улучшения. Мы проделали большой путь по сравнению с прошлым годом. Те дни, когда показатели (динамики — ред.) ВВП и спроса на нефть были отрицательными из-за шока, вызванного пандемией, похоже, остались позади", — приводятся в релизе слова Баркиндо.

О перспективах мирового рынка нефти на 2021 год генсек сказал, что спрос продолжает расти на 5,8 миллиона баррелей в день, примерно до 96 миллионов баррелей в сутки. Он также отметил, что обнадеживающие изменения в мировой экономики и устойчивый спрос на сырье в Азии являются положительными факторами для рынка.

В то же время он подчеркнул, что глобальная пандемия коронавируса продолжает создавать риски для восстановления, и, ввиду неопределенности, необходимо сохранять "осторожный оптимизм".