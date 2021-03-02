Рубль спокойно отреагировал на новые санкции США 

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Согласно данным Московской биржи, рубль стабилизировался вечером во вторник и вернулся к положительной динамике, которая наблюдалась до объявления санкций.

По данным на 22.50 мск, доллар торгуется на уровне 73,79 рубля, снижаясь на 38 копеек, евро стоит 89,15 рубля, теряя 17 копеек.

Рост российской валюты обусловлен тем, что санкции как Евросоюза , так и США оказались достаточно мягкими и пока ограничились персонифицированными ограничениями.

Уверенности рублю придают и растущие цены на нефть.