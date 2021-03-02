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Рубль спокойно отреагировал на новые санкции США 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Рубль спокойно отреагировал на новые санкции США
Фото: РИА Новости
Согласно данным Московской биржи, рубль стабилизировался вечером во вторник и вернулся к положительной динамике, которая наблюдалась до объявления санкций.
По данным на 22.50 мск, доллар торгуется на уровне 73,79 рубля, снижаясь на 38 копеек, евро стоит 89,15 рубля, теряя 17 копеек.
Рост российской валюты обусловлен тем, что санкции как Евросоюза, так и США оказались достаточно мягкими и пока ограничились персонифицированными ограничениями.
Уверенности рублю придают и растущие цены на нефть.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ЕС и США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Под европейские ограничения подпали четыре россиянина, под американские — семь человек и 14 организаций, только часть из которых являются российскими.
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Комментарии
Рынки , Алексей Навальный , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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