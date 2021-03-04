Фьючерсы на нефть закрылись ростом 

Фьючерсы на нефть в среду выросли в цене. Котировки получили поддержку после сообщений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих ограничений на добычу до апреля включительно.

Цены продолжили расти после выхода отчета Управления энергетической информации Минэнерго США, показавшего рост запасов сырой нефти на неделе 20-26 февраля свыше 21 млн баррелей, а также существенное сокращение запасов нефтепродуктов.

“Несмотря на впечатляющий рост запасов сырой нефти, рынок слишком увлечен предстоящим заседанием ОПЕК+", — говорит директор по исследованиям ClipperData Мэтт Смит, добавляя, что некоторые участники рынка ожидают, что альянс может отложить отмену ограничений на добычу нефти.

Как сообщает S&P Global Platts, мониторинговый комитет ОПЕК+, чье заседание состоялось в среду, не вынес рекомендаций по уровням добычи нефти в апреле.

Ранее на рынке полагали, что коалиция, возможно, увеличит добычу в апреле примерно на 500 000 баррелей в день. В среду агентство Reuters сообщило, что некоторые страны альянса выступили за сохранение существующих ограничений добычи в апреле на фоне опасений по поводу неустойчивого спроса.

Как передает Reuters, неясно, будет ли Саудовская Аравия, которая в одностороннем порядке дополнительно сократила добычу в феврале и марте на 1 млн баррелей в день, сохранять эту меру. Между тем агентство Bloomberg сообщает, что коалиция ОПЕК+ намерена приступить к повышению добычи.

"Теперь я бы ожидал, что увеличение производства нефти более чем на 500 000 баррелей в день" будет негативно для нефти, говорит Стивен Иннес, главный рыночный стратег-аналитик Axi.

“Хотя саудовцы могут пока не отменять свое одностороннее сокращение добычи на 1 млн баррелей в день, похоже, что высокие котировки нефти побудят Россию и другие страны повысить добычу более чем на 500 000 баррелей в день. Поэтому, как я полагаю, растут шансы на скорее негативные, чем позитивные, последствия заседания ОПЕК+ для цен”, — добавляет Иннес.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду закрылись с повышением на 1,53 доллара, или на 2,6%, по 61,28 доллара за баррель. Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,37 цента, или на 2,2%, до 64,07 доллара за баррель.

Тарик Захир из Tyche Capital Advisors считает цены на нефть завышенными и ожидает их небольшого снижения. При этом он добавляет, что "дальнейшее направление котировок на рынке энергоносителей будет определено окончательным решением заседания ОПЕК ".

Он ожидает, что Саудовская Аравия откажется от продолжения одностороннего сокращения добычи, а ОПЕК+ немного смягчит ограничения на добычу, поскольку Россия и другие союзники ОПЕК хотят получить выгоду от недавнего роста цен.

Маниш Радж из Velandera Energy уверен, что предложение нефти будет увеличено. Он отмечает, что "учитывая дефицит на физическом рынке, он с легкостью переварит увеличение добычи на 1-1,5 млн баррелей в день".

Рост цен на нефть продолжился после выхода отчета Управления энергетической информации Минэнерго США за 20-26 февраля, показавшего рост запасов сырой нефти на 21,6 млн баррелей. Министерство также сообщило, что запасы сырой нефти в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 500 000 баррелей.

Согласно результатам опроса S&P Global Platts, аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 1,3 млн баррелей. Во вторник Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в хранилищах США увеличились почти на 7,4 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы бензина на отчетной неделе сократились на 13,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 9,7 млн баррелей. Участники опроса S&P Global Platts ожидали снижения запасов бензина на 2,9 млн баррелей, а запасов дистиллятов — на 3,9 млн баррелей.

Апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 0,8% до 1,9518 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо — на 1,5% до 1,8357 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ закрылись небольшим снижением. Апрельские контракты подешевели на 0,8% до 2,816 доллара за млн БТЕ.