Нефть подорожала в день заседания ОПЕК+

Цены на нефть в среду утром демонстрируют уверенный рост в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4% — до 62,95 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 59,92 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов заседания ОПЕК+ 3-4 марта. Участники торгов ожидают, какое решение может принять альянс ввиду улучшения ситуации с коронавирусом и спросом на топливо. Так, уже в среду свое заседание проведет министерский мониторинговый комитет. Как сообщил во вторник источник РИА Новости в одной из делегаций, большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседания склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки на фоне общего улучшения ситуации на рынке.

Настроения на рынках также поднимают признаки того, что пандемия коронавируса идет на спад. Как сообщает агентство Блумберг, в США в понедельник было зафиксировано минимальное число случаев заражения COVID за более чем четыре месяца.

Сильного влияния на рынки не смогли оказать и данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, поскольку, согласно официальным данным минэнерго, на предшествующей неделе они снизились до минимума с марта.

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,4 миллиона баррелей, аналитики же прогнозировали их снижение. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 0,93 миллиона баррелей.