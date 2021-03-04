Доллар подешевел до 73,73 рубля 

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Вечером в среду, 3 марта, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро понизились по сравнению с предыдущими торгами.

Так, по состоянию на 19:00 мск средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов "завтра" опустился на 3973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,73 рубля. Минимальная стоимость доллара равнялась 73,4 рубля, максимальная — 74,06 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра", в свою очередь, понизился на 685 пунктов, таким образом составив 89,04 рубля. При этом минимальная стоимость европейской валюты равнялась 88,76 рубля, максимальная — 89,35 рубля.