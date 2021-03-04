Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
73.85
89.15
89.25
Прогноз
08.03 – 15.03
$
72.72
87.25
Индексы и котировки Brent
63.97
+0.09 Золото
1711.03
–0.20 РТС
1452.48
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.03
1.2062
+0.0020
17.02
1.2042
28.02
19.02
04.02

Доллар подешевел до 73,73 рубля 

Профиль и ещё 11 31 минуту назад
Доллар подешевел до 73,73 рубля
Фото: ТАСС
Вечером в среду, 3 марта, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро понизились по сравнению с предыдущими торгами.
Так, по состоянию на 19:00 мск средневзвешенный курс американской валюты со сроком расчетов "завтра" опустился на 3973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,73 рубля. Минимальная стоимость доллара равнялась 73,4 рубля, максимальная — 74,06 рубля.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра", в свою очередь, понизился на 685 пунктов, таким образом составив 89,04 рубля. При этом минимальная стоимость европейской валюты равнялась 88,76 рубля, максимальная — 89,35 рубля.
Напомним, утром 3 марта Центральный банк России установил курс доллара в размере 74,57 рубля, евро — 89,56 рубля.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Профиль: последние новости
Доллар подорожал до 74,16 рубля Доллар подорожал до 74,16 рубля Доллар подешевел до 73,67 рубля Доллар подешевел до 73,67 рубля В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение