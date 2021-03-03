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Биткойн превысил $52 тыс. 

ТАСС 1 час назад
Биткойн превысил $52 тыс.
Фото: РИА Новости
ТАСС, 3 марта. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 10,54%, достигая отметки в $52,576 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.
К 16:07 мск курс биткойна находился на уровне $52,380 тыс. за штуку (+10,13%).
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