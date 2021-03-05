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Торги на бирже Гонконга открылись падением индекса Hang Seng почти на 2% 

ТАСС и ещё 3 4 часа назад
Торги на бирже Гонконга открылись падением индекса Hang Seng
Фото: Reuters
Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок вслед за спадом на рынке США. Индекс Hang Seng сократился на 569 пунктов (1,95%) — до значения 28 667, свидетельствуют данные этой площадки.
Отрицательная динамика охватила практически все ключевые "голубые фишки" за исключением нефтяных компаний. Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с высокотехнологичным экспортом, страхованием, недвижимостью.
На 7,41% подешевели акции крупного производителя электрооборудования — компании Techtronic Industries, до 112,4 гонконгских долларов за бумагу ($14,5).
На 4% ухудшились позиции российского алюминиевого гиганта "Русал" — до 4,07 гонконгских долларов за акцию ($0,52).
В отрицательной зоне также открылись торги на биржах материкового Китая и Тайваня. Аналитики связывают спад деловой активности в регионе главным образом со снижением американских фондовых индексов в четверг. Как отмечает радиостанция RTHK, инвесторы опасаются, что восстановление мировой экономики спровоцирует рост инфляции.
В то же время внимание участников рынка сейчас приковано к открывшейся в пятницу в Пекине 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент), на которой ставятся задачи дальнейшего развития страны.
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